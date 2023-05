PS4: 1600x900p/30fps (30~50fps with unlocked framerate)PS4 Pro: 1920x1080p/30fps (30~60fps with unlocked frameratePS5:Mode Qualité : 3200x1800p/30fpsMode Performance : 2560x1440p/60fpsMode Équilibré : Dynamique 3200x1800p/30fpsMode Ray-Tracing : 2560x1440p/30fpsHFR : 1920x1080p/~80fpsCette comparaison est axée sur les versions PS4/PS4 Pro.Les versions PS4/PS4 Pro souffrent de baisses générales de qualité dans tous les réglages, comme prévu. Cependant, la qualité visuelle est acceptable.La distance de dessin et l'éclairage sont les réglages qui affectent le plus la configuration visuelle, la plaçant à une qualité inférieure au mode performance de la PS5.Les versions PS4/PS4 Pro suppriment également certains éléments de l'environnement (vases, peintures et autres meubles) pour réduire la charge graphique.Les versions PS4/PS4 Pro offrent la possibilité de débloquer le framerate, atteignant jusqu'à 60 fps en intérieur. À l'extérieur, la moyenne ne dépasse pas 45 fps.La PS4 Pro a du mal à maintenir le framerate verrouillé à l'extérieur.Les temps de chargement sont sans aucun doute le point le plus négatif des versions PS4. 8 fois plus lents que sur la PS5.Ces temps de chargement affectent également les menus et l'exploration du château. Passer d'une pièce à l'autre peut être vraiment fastidieux. Sur PS4, cela peut causer des problèmes en termes de textures ou d'éléments graphiques.En tant que recommandation personnelle, l'ajout d'un SSD à la PS4/PS4 Pro pourrait résoudre considérablement vos problèmes de temps de chargement.Avalanche Software a fait du bon travail et il semble que les mois de retard pour la version Oldgen de Hogwarts Legacy en ont valu la peine. Avec des sacrifices visuels assumables et une performance correcte, les versions PS4 sont agréables.