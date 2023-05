Chrono Odyssey 1ère bande-annonce officielle



Le deuxième titre de NPIXEL, développeur de Gran Saga MMORPG monde ouvert, Chrono Odyssey.

Nous sommes ravis de dévoiler la première bande-annonce officielle de Chrono Odyssey alors que nous lançons les comptes de médias sociaux officiels du jeu. Chrono Odyssey est basé sur les luttes des Rodiniens, qui ont fui leur monde pour s'installer dans la nouvelle terre de Setera dans une tentative d'échapper au Vide, qui espère la destruction de toute vie.



Attendez-vous à l'histoire cinématographique de Chrono Odyssey, à la construction du monde et à la vaste carte du monde ouverte.

[ A propos de Chrono Odyssey ]

◾ Bande originale de Cris Velasco, connu pour son travail sur God of War, Overwatch et plus

◾ Nouveau système de classe et gameplay RvR à grande échelle

◾ Un monde dépassant les limites de l'espace et du temps

◾ Un gameplay de combat fluide et hautement stratégique

◾ Multiplateforme pour PC et console

◾En savoir plus sur le site officiel de Chrono Odyssey.

#OpenWorld #mmorpg



https://chronoodyssey.comtraduction google: