Grossièrement, ça va être compliqué de revenir sur la décision de la CMA, impossible de snobber le marché UK, leur argumentation est travaillée (j'ai lu leur rapport ici : https://assets.publishing.service.gov.uk/media/644939aa529eda000c3b0525/Microsoft_Activision_Final_Report_.pdf ), la commission Européenne émettra surement un avis négatif le 22 mai et... Voilà.En revanche, avec toutes ces liquidités, je vois bien Microsoft acheté des deals Diablo IV, Call of Duty dans le Game Pass (+ des bonues genre Overwatch). Les 2 entreprises sont DEJA proche, on le voit dans leur com.Et de votre côté, vous en pensez quoi ? Que Microsoft peut toujours racheter Activision Blizzard ? De quel façon ?Bonus : L'excellente vidéo de Gautoz :