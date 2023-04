Les résultats financier de Sony sont sorti et la PS5 a tout simplement réalisé le plus gros premier trimestre de toute l'histoire du marché avec 6,3 millions de consoles.PS5: 6.3MPS2: 6.02M / 2005NDS: 5.81M / 2008WII: 5.43M / 2009NSW: 4.73M / 2021PS1: 4.62M / 1998PS4: 3.1M / 2014Ce qui représente 38.4 millions de PS5, sur 10 trimestres la PS4 s'était vendu a 40,2 millions mais vu le rythme de la dernière console de Sony va dépasser sa grande sœur très prochainement.PlayStation a vendu 43.5 millions de jeux first-party sur cette année fiscale avec 9.5 millions pour ce trimestre.C'est simplement le plus gros Q4 de l'histoire de PlayStation en termes de revenus.

posted the 04/28/2023 at 06:36 AM by kaiserstark