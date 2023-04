D'ailleurs, la mise en page est bien meilleure sur mon blog :Bon, je viens de sortir de ma séance de Super Mario Bros. Le Film après avoir lu pas mal de critiques négatives sur ce film et... J'ai tout simplement adoré ! Pour moi, c'est une des meilleures adaptations de jeu vidéo en film que j'ai vu, c'est un film d'animation très réussi, à l'image de Détective Pikachu par exemple, simplement l'approche utilisée ici n'est pas la même... Et je vous détaille ici pourquoi ! Cette critique n'est pas exempt de spoilers, car on va parler de petites surprises dans le film, si vous êtes fan de Nintendo, j'ai tout simplement cela à vous dire : foncez au cinéma le voir et revenez lire cette critique, vous ne le regretterez pas tellement j'ai passé un bon moment dans la salle !!! Finalement, vous avez déjà l'habitude des "scénarios de merde" ou inexistants dans Mario Bros. sur NES ou dans Mario Kart, donc pourquoi cela vous gênerait plus que d'habitude dans un film ;o) ? Pour ceux qui ont déjà vu le film, qui ne sont pas fans de l'univers Mario ou qui hésitent tellement que quelques petits spoils ne les gênent pas, voici ma critique complète !Super Mario Bros Le Film s'est pris un torrent de mauvaises critiques à sa sortie... Et la raison est, à mon avis, très simple : il faut absolument être un fan de Nintendo, et plus particulièrement de l'univers Mario pour apprécier le film. Pire, pour apprécier ce film, je vous recommande d'avoir joué ou de bien connaitre les jeux suivants :Mario Bros. sur NESSuper Mario Bros. 2 sur NES (Mario USA au Japon)Donkey Kong sur SNESMario 64Donkey Kong 64Luigi's MansionNew Super Mario BrosMario Kart 8 (spécifiquement)Super Mario OdysseySuper Smash BrosJe comprends également ceux qui voient ce film comme une publicité géantes pour l'univers de Mario, mais dans ce cas là, c'est tout simplement que vous n'êtes pas la cible de ce film, qui a été conçu par des fans de Mario pour les fans de Mario, avec un nombre de références hallucinantes à tous les jeux Mario (et je suis sûr que je suis passé à côté de pas mal d'entres elles), je dirais presque que c'est une joie de regarder cette "publicité de 1h30 pour les jeux Mario" dans une salle de cinéma, surtout quand on sait d'où est partie l'industrie du jeu vidéo (vous savez, quand nous, les geeks et les otakus, devions nous cacher car c'était mal perçu par la société).il est difficile de trouver une once de cohérence dans le (grand) spectacle proposé. Nintendo doit apprécier cette ode à son imagination — d’aucun diraient cette publicité géante à peine déguisée.NumeramaD'ailleurs, c'était assez amusant de comprendre pourquoi mon voisin de siège (coucou si tu me lis voisin de ciné) n'a lui pas passé un bon moment devant ce film... Déjà, premier point, le rôle de Peach. Loin de faire la potiche, elle est presque l'héroïne de ce film ! Ce qui a créé une grande confusion chez ce cher père de famille qui pense être familier avec l'univers de Mario en ayant joué qu'au premier épisode de la série. N'ayant pas joué à Mario Bros. 2, New Super Mario Bros ou même Super Smash Bros, il trouvait que Peach planant avec sa robe était "too much". Une autre séquence du film met en scène une (terrifiante) carapace bleue, et, là encore sans avoir jamais joué à Mario Kart de sa vie (ou au moins Smash Bros), impossible de comprendre le comique de la situation (ni pourquoi elle a détruit tant d'amitiés)... Même chez les plus jeunes, certaines références restent dures à apprécier, une simple phrase comme "Notre princesse est dans un autre château" n'aura réussi à ne faire rire que moi dans la salle, alors même que la référence est évidente (vous l'avez, j'espère ?). Mais la moyenne d'âge de la salle était très jeune, autour des 10 ans (ne me jugez pas).Surtout que le film aime également nous troller, nous, les fans de Nintendo, en nous surprenant avec des situations qui serait totalement grotesque... A commencer par le méchant Bowser et... son comportement inattendu avec Peach. Et là encore, j'ai été surpris du nombre de personne n'ayant pas compris cette envie de mariage, trouvant cela grotesque (avec d'ailleurs Bowser et Peach en tenue de mariage, comme dans Mario Odyssey), alors même qu'il s'agit d'autodérision pour la saga Mario depuis le premier épisode : Pourquoi diable cette tortue diabolique voudrait toujours enlever une princesse (sexy) humaine ?! Ca sent les animés japonais douteux si vous voulez mon avis...Là où tout le monde est d'accord, c'est au niveau de la réalisation de ce film. Réussir à retranscrire l'univers de Mario dans un film en image de synthèse n'a pas du être une mince affaire, et Illumination Entertainment a réussi sa mission avec succès ! Nintendo a su là trouver le partenaire parfait pour cette tâche, et on sent clairement le level up par rapport à de petits films d'animations fait en interne par Nintendo, comme les Pikmin Shorts il y a 2 ans !J'ai particulièrement aimé la modélisation des personnages, expressifs sans dénaturer leurs modèles 3D originaux, en particulier celui de Peach, qui lui donne un côté très moderne et moins "neuneu" que son double virtuel dans les jeux, qui colle parfaitement à son caractère dans le film (et me rappelle la Peach de Mario Strikers Battle League Football) ! Par contre, j'ai été un peu déçu par les effets 3D (avec les lunettes là), qui manquent de profondeur, vous pouvez vous économiser quelques euros en regardant le film en 2D. J'ai déjà envie de le revoir en 4K de mon côté pour voir les nombreux détails qui fourmillent dans les décors du film... Bref, c'est du tout bon, et on ne pourra que très difficilement critiquer le film sur sa technique !Un univers sonore reconnaissable parmi des millions !Aidé de Koji Kondo, Illumination a également su sublimer les thèmes musicaux des différents jeux Mario ! Mais cela va plus loin, puisqu'on retrouve même des références à des jeux connexes à cet univers, on retrouve par exemple carrément le Monkey Rap ! Et c'est d'ailleurs un autre exemple des incompréhensions des critiques sur ce massage : plus qu'une "mauvaises musiques de Rap intégré au film", il s'agit de la musique culte du clip d'introduction de Donkey Kong 64 (et c'était du génie à l'époque, surtout sur cartouche à une époque où les autres consoles utilisaient déjà des CD... Rare... Rare, qu'est-tu devenu ?) et que cette scène fait lâcher des larmes aux quarantenaires comme moi. Hey ouais ! D.K. ! DONKEY KONG IS HERE ! Hem, je m'emporte...En dehors de cela, on retrouve également l'ensemble des sons iconiques des jeux Mario, du bruit des tuyaux à celui des sauts de Mario en passant par les boules de feu. Et la moindre musique est toujours empreinte de nostalgie, avec les thèmes sous-marins, celui du château de Bowser, celui de la Princesse Peach (et son château qui sent bon l'ère Nintendo 64) et tellement d'autres surprises... Je ne vais pas non plus toutes vous les divulgâcher ! Notez que le générique de fin se veut être un petit Medley au saxophone des musiques des jeux Mario, et entendre la salle frapper des mains au rythme de Mario, c'est un véritable bonheur !Le scénario ? Mario et Luigi, plombier, débarquent au Royaume champignon pour sauver la Princesse Peach (enfin pas tout à fait mais presque). Ouais, ça tient sur un coin de mouchoir, et vous savez quoi ? C'est très bien comme ça. Les jeux Mario n'ont jamais été des monstres scénaristiques, et, au contraire, c'est toujours la simplicité qui a primé dans ces jeux. L'important dans un jeu Mario, ce n'est pas le scénario, ni même la fin de ceux-ci. Mais c'est bien le chemin que l'on parcours de niveaux en niveaux qui nous émerveille, et c'est exactement ce que le film s'amuse à faire ici : nous faire revivre nos aventures dans les différents jeux Mario, avec une pointe d'humour et le talent des graphistes 3D d'Illumination, qui sont d'ailleurs responsable des Minions mais également de Moi, Moche et Méchant ! Je suis d'ailleurs persuadé que ce film va être un énorme succès au Japon, vu comme les produits dérivés des Minions cartonnent chez eux (ainsi que les jeux mobiles sur la licences, en 2019 je voyais toutes les filles y jouer) ^^ !Bon, aller, je mets un petit point négatif : je n'ai pas compris pourquoi le père et la mère de Mario font une apparition dans le film en chaperonnant autant Mario et Luigi, j'ai toujours cru que c'était 2 darons ces frères plombiers O_o ?! C'était assez... gênant, et inutile si vous voulez mon avis. Mais cela a bien été validé par Nintendo, et peut être qu'il y avait une volonté de mettre en avant l'importance de la famille auprès des plus jeunes.Pour conclure, je dirais que je n'aurais pas rêvé d'une meilleure adaptation en film animé de l'univers de Super Mario Bros. Contrairement à (l'excellent) Détective Pikachu, qui s'exerce à être un véritable film, véhiculant des émotions et développant un véritable scénario, quitte à s'éloigner de l'univers de Pokémon pour mieux coller au monde du cinéma, Super Mario Bros. Le Film est tout simplement une lettre d'amour aux fans de Nintendo, mais également pour moi une sorte de consécration pour Shigeru Miyamoto, qui a d'ailleurs activement participé à la réalisation du film (pour rappel, c'est lui le créateur de Mario), afin de nous montrer Mario et son univers tel qu'il l'a imaginé, sous un autre angle que celui des jeux vidéo tout en y étant connecté du début jusqu'à la fin du film... Bref, vous l'aurez compris : en un mot comme en cent, je suis tombé amoureux de ce Super Mario Bros Le Film, que je vous recommande chaudement... à condition d'être un fan de Mario ! Sinon, vous serez face à un déluge d'action non stop n'ayant ni queue ni tête avec un humour digne des meilleurs vidéos de TikTok (ce qui n'est d'ailleurs pas un défaut pour tout le monde, n'est-ce pas ?).