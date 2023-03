Avec la sortie des nouvelles consoles de jeux vidéo, il est toujours intéressant de comparer leurs performances et capacités techniques. Dans cet article, nous allons examiner les différents modes d'affichage de la Xbox Series S, Xbox Series X et de la PS5, ainsi que la configuration PC maximale possible pour le jeu en question.



Commençons par les consoles Xbox Series S et Xbox Series X. Les deux proposent deux modes d'affichage: Résolution et Framerate. En mode Résolution, la Xbox Series S affiche en 1440p avec une fréquence de rafraîchissement d'environ 40 images par seconde avec une reconstruction temporelle. En mode Performance, elle affiche en 1080p avec une fréquence de rafraîchissement d'environ 60 images par seconde avec une reconstruction temporelle. Pour la Xbox Series X, le mode Résolution affiche en 2160p avec une fréquence d'environ 50 images par seconde avec une reconstruction temporelle, tandis que le mode Performance offre une résolution dynamique de 2160p avec une fréquence de rafraîchissement d'environ 60 images par seconde avec une reconstruction temporelle.



Du côté de la PS5, le mode Résolution affiche une résolution dynamique de 2160p avec une fréquence d'environ 55 images par seconde avec une reconstruction temporelle. Le mode Performance offre également une résolution dynamique de 2160p avec une fréquence d'environ 60 images par seconde avec une reconstruction temporelle. Comparativement, la Xbox Series X offre une résolution moyenne plus élevée que la PS5 dans les deux modes en raison de l'utilisation plus agressive de la reconstruction temporelle de la console de Sony.



En ce qui concerne les graphismes, il est important de noter que la Xbox Series S a des niveaux de détail plus bas, notamment en ce qui concerne la géométrie et les animations, ce qui est particulièrement visible sur les terrains. Les versions Xbox Series X et PS5 permettent toutes deux d'activer le ray tracing pour les réflexions et d'améliorer certaines réfractions, une fonctionnalité qui se démarque particulièrement sur la zone du lac, mais qui devient anecdotique par la suite. Cependant, je recommande de désactiver cette fonctionnalité pour gagner quelques images par seconde. La Xbox Series X offre également de meilleures réflexions SSR que la PS5, tandis que la Xbox Series S ne dispose pas d'option pour activer ou désactiver le ray tracing.



Il est possible d'activer des graphismes améliorés pour les cheveux de Leon et d'autres personnages/animaux sur les versions PS5, Xbox Series X et PC, mais cela peut causer des problèmes d'éclairage dans les zones sombres sur les consoles. La Xbox Series S a également des problèmes de texturation lors du changement de mode d'affichage, bien que cela puisse être temporairement résolu en fermant le jeu.



Aucune version console n'est capable de maintenir une fréquence d'image de 60 images par seconde en tout temps, et les moments les plus critiques sont au crépuscule sous la pluie. Dans tous les cas, la PS5 montre de meilleures performances que la Xbox Series X. Je recommande également de désactiver l'aberration chromique.