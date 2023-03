Si vous êtes un fan de jeux vidéo, vous avez certainement entendu parler de Resident Evil Village, le dernier opus de la série de survival horror de Capcom. Disponible sur PS4, PS4 Pro et PS5, ce jeu offre des graphismes à couper le souffle et une expérience de jeu immersif.Cependant, il est important de savoir que les performances graphiques varient selon la plateforme utilisée. Sur PS4, le jeu tourne à une résolution de 900p avec une cadence d'environ 45 images par seconde grâce à une reconstruction temporelle. Sur PS4 Pro, deux modes d'affichage sont disponibles: le mode résolution qui permet d'afficher une résolution de 2160p mais avec une cadence d'environ 30 images par seconde, ou le mode performance qui permet d'afficher une résolution de 1080p avec une cadence d'environ 55 images par seconde.Sur PS5, les performances graphiques sont encore plus impressionnantes. Le mode résolution permet d'afficher une résolution de 2160p avec une cadence d'environ 55 images par seconde grâce à une reconstruction temporelle. Le mode performance, quant à lui, permet d'obtenir une résolution dynamique de 2160p avec une cadence d'environ 60 images par seconde grâce à une reconstruction temporelle. De plus, la PS5 permet d'activer le Ray-Tracing pour améliorer les reflets et certaines réfractions.Cependant, il est important de noter que la version PS5 est supérieure en termes de graphismes. Les animations, les textures, la lumière, les ombres, les effets post-traitements et la géométrie sont tous améliorés sur cette plateforme. De plus, un mode graphique permet d'améliorer la physique des cheveux de Leon et des autres personnages/ animaux, mais cela peut parfois causer des problèmes d'intégration avec l'éclairage dans certaines zones.Les versions PS4 et PS4 Pro présentent également des limites. Certains éléments et points de lumière sont en effet supprimés, notamment les lampes d'intérieur. Le nombre d'éléments destructibles ou d'animation de la végétation est également limité, entre autres détails. Les anciennes versions présentent également des problèmes de chargement de texture.Les temps de chargement sont cependant 5 fois plus rapides sur PS5. Il est également recommandé de désactiver l'aberration chromatique et la distorsion de lentille dans toutes les versions. Enfin, l'option de verrouiller la fréquence d'images à 30 images par seconde (en particulier sur les versions PS4) aurait été appréciée.bonus : LE KING