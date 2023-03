Le prix des abonnements (ndlr : au Xbox Game Pass) peuvent facilement être ajustés. Miccrosoft pourrait être incité à le faire une fois qu'il aura ajouté un contenu aussi populaire que celui d'Activision. Y compris Call of Duty.

Les prix du Xbox Game Pass n'augmenteront pas du fait de la fusion. Et certainement pas au point de compenser les avantages substantiels des titres d'Activision qui arrivent sur le service jour après jour. D'autant plus que le Game Pass continuera à être restreint par le buy to play (ndlr : l'achat traditionnel de jeux).

C'est ce que sous-entend l'autorité de régulation britannique.Et voici la réponse officielle de Microsoft :