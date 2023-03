Comme pas mal de joueur, Julien Chièze se lasse des péripéties Activision Blizzard, avec un dossier qui traîne tout en occupant (un peu trop) l'actualité du jeu vidéo.Julien Chièze donne donc un carton rouge à l'attitude de Sony (PlayStation) face à ce dossier, après en avoir donné un aux NFT et aux DLC.On peut voir cela à 7min15. Et on se demande vraiment quel sera l'issue de ce duel autour d'Activision (mais sincèrement, je pense que Microsoft finira par avoir le feu vert vu les arguments "AntiTrust" avancés jusque là).