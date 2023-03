Moi, le mec sans skills qui jouer à Fortnite et Street Fighter: Duel a fini par réussir à passer le premier boss de Wo Long ! Même moi j'en revenais pas !Persévérez les amis et vous aussi, vous y arriverez !Bon, en vrai de vrai, c'est surtout un sorte de boss tuto et il faut s'entrainer à contrer, tout simplement. Avec la touche B sur Xbox (attention à ne pas être en surpoids, donc pas trop de McDo au début du jeu).En tout cas, j'aime bien le style du jeu, bien plus proche d'un NiOh que d'un Dark Souls, et graphiquement c'est plutôt cute, surtout sur cette version Xbox Series S qui fait honneur au mini monster de Microsoft (avec le jeu disponible day one dans le Xbox Game Pass, s'il vous plait, c'est prince tout ça !).