Le jeu Returnal bénéficie de nombreuses améliorations visuelles sur PC par rapport à la version PS5, notamment des textures, des particules, des effets de post-traitement, des éclairages et des ombres améliorées. La version PC offre également le Ray-Tracing pour certaines ombres et réflexions, ainsi que des flaques d'eau supplémentaires. Il est recommandé d'avoir 32 Go de RAM pour jouer au maximum en 4K et avec le Ray-Tracing.La PS5 permet de jouer en 2560x1440p/60fps (reconstruit à partir de 1080p) tandis que sur le Steam Deck, les paramètres graphiques doivent être réduits avec une résolution de 1280x800p et le FSR. Cependant, les performances sur le Steam Deck sont insuffisantes, avec une chute de framerate en dessous de 30fps lors des combats. Il est déconseillé de jouer à ce jeu sur cette plateforme.Enfin, Returnal est le jeu avec le plus de différences et d'améliorations visuelles de tous les jeux Playstation Studios sur PC par rapport à la PS5. Il s'agit d'un excellent titre à ne pas manquer pour les fans de Roguelite. Si vous utilisez une manette de jeu, la Xbox Elite Controller est recommandée pour une meilleure expérience.