Forspoken, le nouveau jeu d'action de Square Enix, a connu un lancement mitigé de la part du grand publique notamment au niveau de ses dialogues "digne d'un Marvel" ce qui a conduit a nombre de memes sur Internet.Forspoken, suit une New-Yorkaise déprimée nommée Frey qui doit sauver les habitants du monde fantastique d'Athia dans lequel elle s'est faite piéger.Ella Balinska, qui joue le rôle de Frey et qui est aussi joueuse de jeux video, s’est entretenue avec le site The Verge. Et que Forspoken soit ou non le succès que la myriade de personnes qui ont travaillé dessus espèrent, Balinska a déjà le succès dont elle a besoin:"Je fais toujours référence à mon moi de huit ans chaque fois que je parle de quelque chose dont je suis vraiment fier, je suis juste sans voix en ce moment.Je jouais à des jeux en bas avec le fils du coiffeur de ma mère pendant qu'elle se faisait coiffer. Maintenant, penser qu'il peut prendre ce jeu et jouer avec mon personnage, c'est juste incroyable. Et j'espère que cela inspirera d'autres personnes à réaliser que si vous vous engagez suffisamment fort, quelque chose de vraiment fou peut arriver."Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait des memes en ligne que les gens faisaient à propos des dialogues du jeu, Balinska a simplement répondu: " Il y a des choses que nous faisons tous qui pourraient faire sourciller d'autres personnes. Je pense que les gens ont toujours une réponse positive ou négative à quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, et c'est tout à fait normal car c'est ainsi que nous incitons au changement.""C'est un jeu tellement extraordinaire qui est sorti avec ce protagoniste géniale, si audacieuse, si peu confiante et si peu enthousiaste mais de la meilleurs façon possible. Je pense que le public n'est peut-être pas trop habitué à voir ça."Ce gameplay