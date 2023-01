On peut se le demander vu qu'a l'heure ou j'ecris ces lignes il est top 2 des précommandes sur le PSN juste derriere Hogward Legacy (un jeu qui va cartonner non ?) que se soit aux US, en Angleterre ou en France (même au Japon). Dead Space etant souvent derrière voir derrière l'extansion de Destiny 2.Par contre c'est une autre histoire sur PC, vu qu'il est 37eme des meilleurs ventes de Steam, mais bon... les PCistes n'ont pas tous un bon PC contrairement a la legende.Pour ceux qui veulent un avis d'une personne etant assez loin il y a ce mec qui a 20 heures de jeux et qui répond aux questions, mais c'est en anglais:Vivement, Fnac m'a envoyé mon exemplaire