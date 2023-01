Alors que le premier opus fut une très bonne surprise au niveau des ventes (10 Millions), il semble qu'il en soit tout autre pour sa suite.Dans une mise à jour financière publiée mercredi, l'éditeur français a déclaré qu'il était "confronté à des défis majeurs" face au resserrement des dépenses de consommation des joueurs et a affirmé que les ventes au cours de la période des fêtes avaient été nettement et étonnamment plus lentes que prévu.Sparks of Hope et Just Dance 2023 font en effet parti de ces jeux qui n'ont pas répondu aux attentes d'Ubisoft." Malgré d'excellentes notes et l'accueil des joueurs, ainsi qu'un plan marketing ambitieux, nous avons été surpris par la sous-performance de Mario + Rabbids: Sparks of Hope au cours des dernières semaines de 2022 et début janvier ".Sparks of Hope est sorti en octobre 2022, quelques semaines avant certains des plus gros blockbusters de l'année dont God of War Ragnarök, Call of Duty: Modern Warfare 2 et Pokémon S/V, ce qui est la cause des mauvaises ventes selon eux." Ce que nous avons observé, c'est qu'il y a eu un certains resserrements des dépenses de consommation en raison de l'environnement économique et de la hausse de l'inflation. Cela a conduit les plus grandes marques et services à prendre une plus grande part du marché, laissant moins de dépenses disponibles pour les plus petits. C'est la conclusion que nous en avons faite. Nous avons vu qu'il y a d'autres jeux de haute qualité qui ont aussi sous-performé ".Ubisoft espère néanmoins que le jeu se vende sur le long terme.