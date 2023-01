Je voudrais jouer en cloud depuis un PC ou un Mac.



Avant, on avait PSNow et Onlive et Stadia qui étaient très clairs sur leurs intentions : pas de hardware, pas de téléchargement, uniquement une manette, un écran, une connexion web.



La question du stockage, de la compatibilité matérielle, bref tout ce qui est à charge du consommateur, ne se posait pas. Seuls les questions de copyright, bande passante et... des exclusivités.



Si les constructeurs de console ont la culture de l'exclusivité dans la peau, on comprend bien que les consoles permettent une solution hybride, dès lors qu'elles règlent la question du matériel.



Mais, de fait, c'est l'offre qui devient complexe, avec XBOX et PlayStation, sur PC.



Quid du streaming sur PC ?