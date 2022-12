Tencent utilise la stratégie des petits pas. Posant ses pions partout à travers le monde. Ses prises de participations ne font pas grand bruit comme peut-l'être celui d'Activision ou Bethesda. A chaque fois des pourcentages parfois simplement symbolique. Le conglomérat chinois Tencent a acquis une participation de 20 % dans SHIFT UP, le studio coréen à l'origine des jeux mobiles Destiny Child et Goddess of Victory : Nikke, ainsi que du prochain titre pour PlayStation 5, Stellar Blade.

Who likes this ?

posted the 12/16/2022 at 10:37 AM by newtechnix