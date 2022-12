Avant le déploiement complet du patch le 14 décembre, nous avons eu la chance de visiter les bureaux de CD Projekt Red pour essayer la nouvelle version PS5 et Xbox Series X de The Witcher 3. Aujourd'hui, nous avons testé les nouveaux modes de ray tracing et le mode 60FPS, et nous avons obtenu de nombreux détails sur la mise à jour PC à venir. Tom explore le segment d'ouverture du jeu, le Verger blanc, et nous en apprendrons beaucoup plus lors de sa sortie complète.



Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Digital Foundry nous montre encore sa supériorité dans le domaine de l'analyse technique de titre sur Internet, avec une superbe vidéo nous montrant en détail les améliorations sur cette version Next-Gen de The Witcher 3.C'est peut-être le meilleur moment de se lancer dans les aventures de Geralt !