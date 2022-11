En ce moment c'est tendu pour Apple:Elon se lâche, suite au rachat de Twitter, une guerre idéologique entre on va dire ce qui ressemble à une guerre enter "democrate" et "républicains"...on a le sport qui subit actuellement ce type de combat avec la politique.Donc Twitter subit quelques fins de contrat des budgets publicitaires de certaines grandes marques pour des raisons politico-idéologique.Musk a affirmé d'ailleurs qu'Apple pense à sortir Twitter de son store d'Appli...c'est un peu fou car ils prennent l'initiative à la place du libre arbitre de leur client de décider quelle appli ils veulent ou pas.Imaginons dans ce cas qu'Apple décide de ne plus vendre son Iphone aux utilisateurs de son iphone qui utilise l'appli Twitter? Ne serait-il pas plus courageux que de pratiquer la censure.Cela devient amusant car c'est bien Apple qui se pose en protecteur de la vie privé de ses utilisateurs qui ne seront pas des "produits".En parlant de censure, Apple a désactivé l'outil de communication de protestation juste avant le soulèvement en Chine, Apple restreignait l'utilisation d'Air-Drop !Le chantre du chevalier blanc de la protection de la vie de ses clients