Microsoft

Alors que je viens de passer près de 20h à me retorcher le premier volet dans tout les sens ou presque, me voici enfin devant l'intouchable Otogi 2 ... Comment vous expliquer à quel point ce jeu était un monstre dans son domaine ? Sorti seulement un an après son grand frère (mais comment ils ont fait ?), ce titre de From Software se permettait le luxe de prendre tout ce qui faisait d'Otogi un jeu génial, et de l'améliorer au point de le faire passer pour un simple essai. Jamais je n'oublierai la claque magistrale que j'ai pris en lançant le jeu (rien que son intro ...). Maintenant est ce qu'il a bien vieillit ?+ C'te réalisation ... mais bordel 20 ans plus tard tu te demande toujours comment ils ont réussi à nous sortir un tel tour de force !! C'est beau à se damner, le premier file direct aux oubliettes en comparaison. C'est bourré d'effets visuels dans tout les sens, c'est propre (merci le lissage des nouvelles consoles), le filtre du premier est toujours là, les couleurs, les modélisations ... bref, même si le jeu à presque 20 ans, il fait partie des jeux qui n'ont pas cet aspect imbuvable en vieillissant, très loin de là même !!+ La patte artistique du premier toujours là !! la DA est à tomber par terre encore une fois, sauf que la réalisation la met encore plus en valeur que dans le premier !! Magnifique.+ L'animation qui fait un énorme bond en avant. Il y a bien plus d'étapes d'animation, plein de mouvements en plus (rhaaaa ces pas chassés avec le ciblage), la fluidité des combos, ... un vrai bonheur !!+ Toujours cette folie destructrice aussi bien sur les ennemis que les décors !! C'est juste jouissif !!+ 6 personnages ce coup-ci avec chacun un gameplay propre. On sent le travail effectué sur chacun contrairement à beaucoup de jeux dont ça ne varie pas vraiment en fonction des persos. Et puis merde le charisme de certains (Tsuna, Raiko et Sadamitsu en tête).+ L'intro de ouf ... douille à l'époque et toujours aussi belle aujourd'hui.+ La durée de vie monstrueuse du jeu. Plusieurs dizaines d'heures vous seront nécessaires pour en voir le bout, surtout si vous voulez tout les extras et fins.+ La bande son est toujours aussi exceptionnelle et en adéquation avec le jeu. Déjà exceptionnelle à l'époque, elle ne vieillit pas.+ Les niveaux bonus qui rajoutent une plus value au jeu.+ Le nombre d'ennemis effarant à l'écran sur certains stages, et l'animation n'en patit plus comme sur la première Xbox.- Fini la recherches d'armes. Il y a toujours des objets à trouver, mais je regrette que la variété du premier volet ait disparu.- Histoire de trouver autre chose à redire, ceux qui n'aiment pas quand c'est trop dur vont pleurer leur mère !! Le jeu à beau être dantesque, certains niveaux vous arracheront les cheveux par paquet.Difficile au final de prendre otogi 2 en défaut ... même 20 ans après sa sortie il reste ni plus ni moins que l'un des meilleurs jeux d'action jamais sortis (le meilleur même pour certains). Complet, long, beau à se frapper les bourses au sol, fluide, doté d'une ambiance irréprochable, ... il est difficile de trouver à redire tant le tableau général est incroyable. Ceux qui ne l'ont pas fait à l'époque n'aurons certes pas la fibre nostalgique qui m'anime, mais il découvriront tout de même l'une des plus grosses pépites de son temps. Un immanquable de la Xbox aujourd'hui immanquable sur l'une de ses petites sœurs !!