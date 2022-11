Après la surprise de voir l'Arabie Saoudite battre l'Argentine de Messi.



Le Japon a égalisé puis pris l'avantage au score au courage. Face à une manschafft suffisante, le Japon a réussi un grand exploit.



Que peut-on dire, avec de plus en plus de joueurs jouant à l'étranger et titulaire dans des grand club, la différence entre les nations s'estompe. Minamino, Kubo, Sakai, etc jouent ou ont joué tous dans un club Européen.



Toutefois on peut pointer 3 points:



-Les grosses nations se préparent pour être au top en phase finale. En quelques sortes elles montent en régime.



-La zone Asie avec son calendrier différent a pu mieux se préparer: match amicaux.

Toutefois on peut aussi donc dire que pas mal de leurs joueurs jouaient aussi dans des équipes Européennes.



-Enfin la suffisance peut conduire les grosses équipes à ne pas prendre au sérieux les petites équipes.



Hier, la France a gamberger contre une petite équipe d'Australie mais a su redresser la situation, grâce notamment à un Rabiot de gala.