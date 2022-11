OpenCritic 74%

Millenium 70%

JeuxActu 12/20

Gamekult 6/10

Si Sonic Frontiers propose un monde ouvert assez simpliste dans sa conception, il n'en reste pas moins un condensé d'action, de fluidité et de dynamisme. Un réel plaisir d'explorer les différentes îles en allant à toute vitesse que ce soit en sprintant ou bien en utilisant les ressorts et autres tremplins pour aller toujours plus haut. Malgré un scénario un peu redondant et quelques soucis d'ergonomie, ce nouveau titre de SEGA est parfait pour tenter le 100% sans jamais réellement se lasser grâce aux combats proposant des patterns variés et aux mini-jeux permettant de débloquer les zones.Bref, un jeu d'aventure et de plates-formes idéal pour la fin d'année que vous soyez fan du hérisson bleu ou non !Gamespot 7/10IGN US 7/10JeuxVidéoMagazine 13/20C’est indéniable, Sonic Frontiers constitue une véritable prise de risques de la part des équipes de la Sonic Team et une vent de fraîcheur, aussi, en termes d’idées, du côté de ce même studio. L’ennui, c’est que le jeu, aussi sympathique qu’il l’est manette en main, souffre de mécaniques beaucoup trop redondantes, d’une technique vraiment beaucoup trop datée, de graphismes oscillant entre le convenable et le médiocre, sans jamais provoquer d’effets waouh et paie au prix fort l’immensité de son monde, havre de liberté mais ô combien vide, malgré les rampes d’accès, les rails aériens et le nombre (un peu) croissant d’ennemis au fil de son intrigue. A vrai dire, Sonic Frontiers nous donne l’impression de ne pas vouloir choisir entre une certaine nostalgie assumée, un hommage certain aux précédents opus et l’envie de vouloir briser les codes de la saga. A vouloir allier les trois sans miser véritablement sur l’une des parties, on se retrouve avec un jeu sans réelle identité. Dommage, car il y avait de l’idée à revendre. Les fans apprécieront, les autres devront fermer les yeux sur de gros défauts techniques pour tenter de l’apprécier.