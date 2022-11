... Comme ça j'aurais pu atteindre le plafondJ'ai un peu du mal avec les joueurs de nos jours. J'ai l'impression que jouer à Demon Souls ou Ratchet & Clank Rift Apart en 2022, c'est hasbeen.Moi je kiffe jouer aux jeux de mon backlog (même si j'attends toujours mon Bayonetta 3 collector j'en peux plus)

Who likes this ?

posted the 11/07/2022 at 03:42 AM by suzukube