On voit qu'il s'agit depuis plusieurs années d'une grande période de remake et autre remasters.



On a vu la super nintendo, la ps1 etc... donner beaucoup de remasters mais je n'ai jamais vue de jeu venir de la saturn ! Il y a pourtant pas mal de perles sur cette console !



Il suffit de voir sur les roms à quel point on peut se dire "bordle quelle ludotheque !".



Shining force 3 par exemple pourrait faire un très bon remaster, sakura wars, dragon force etc...





Est ce que l'un d'entre vous a une explication ? Elle a peut etre été donnée mais m'est passé au dessus ?