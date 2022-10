PS4 :

1080p/30fps



PS5 :

2160p/30fps (40fps sur 120hz)

1440p/60fps

1080p/120fps



Steam Deck :

800p/30fps avec réglages max. (et qualité FSR)



PC :

2160p avec paramètres max.

(RTX 4090, 3080, 3070Ti, 3060Ti, 3050)



- Uncharted marque les débuts du moteur de Naughty Dog en dehors de Playstation.

- Les textures, les ombres et le filtrage anisotropique sont légèrement améliorés sur PC par rapport à PS5.

- La version PC a quelques problèmes avec certaines particules qui se pressent à des vitesses incorrectes.

- Dans quelques heures, vous aurez à votre disposition une comparaison axée sur les différences entre les paramètres.

- Steam Deck est capable de faire tourner le jeu au maximum à plus de 30fps, mais n'est pas capable d'atteindre 60fps même avec des réglages bas.

- Les temps de chargement sont plus rapides sur PS5 que sur PC.

- Pour Steam Deck, je recommande de limiter le framerate à 30fps depuis le menu de la console, pas depuis le jeu.

- La PS5 a été mise à jour pour atteindre 40fps en mode fidélité à 120hz. Elle est désormais également compatible avec le VRR.

- Pour le moment, il n'y a aucune confirmation de l'utilisation de la génération de trames pour DLSS 3.



Voilà.La machine reine de cette génération, loin devant les Xbox Series S, X, PS5 et Nintendo Switch, montre encore ses muscles avec une impressionnante capacité à faire tourner cet ancien jeu PS4 en 8K et 60 fps.Une démonstration étonnante qui nous prouve, encore une fois, que le roi du gaming, c'est bien le PC.On attend désormais avec impatience Horizon Forbiddent West pour redécouvrir Aloy sous un nouveau jour grâce à la 8K et aux 60 fps.Suivi de God Of War Ragnarok en 8K 60 fps également.On peut aussi y jouer sur Steam Deck !