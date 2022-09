Ce soir, en découvrant que la démo de STAR OCEAN THE DIVINE FORCE était disponible sur PS4 et PS5, je me suis dit que j'allais tester le jeu, sans plus de conviction...Et je dois avouer qu'entre le scénario qui a su me happer dès les premières minutes, le gameplay très dynamique et l'exploration me rappelant Xenoblade Chronicles, en faisant fi des murs transparents et nous invitant à l'exploration, le jeu m'a conquis !Alors, graphiquement, il y aura toujours du monde pour se plaindre (ouin, ça ne fait pas next-gen), de mon côté je dois avouer que je kiffe pas mal la direction artistique globale. Et finalement, le jeu reste fidèle à la série de par la plastique de ses protagonistes.A noter qu'en avançant dans la démo, on a accès à D.U.M.A, un android qui vous permettra de voler et de planer ! De quoi non seulement apporter de la verticalité dans des combats déjà bien dynamiques (à la Tales of Vesperia), mais également de quoi augmenter drastiquement nos capacités d'exploration de cette planète qui semble cacher bien des mystères !Bref, ce Star Ocean The Divine Force est passé du stade de jeu inconnu au bataillon (pour moi) à une grosse attente pour cette fin d'année ^^ ! On dirait vraiment un Xenoblade Chronicles like sur PlayStation... J'espère ne pas me tromper !Avec en plus Deathloop avoir une seconde vie aujourd'hui grâce à Microsoft (je sens qu'il sera un grand succès finalement), ça donne vraiment chaud au coeur. IL RESTE DE LA PASSION DANS LE MONDE DU JEU VIDEO !