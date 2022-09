Vous aurez certainement bien noté l'absence du jeu pourtant déjà annoncé il y a plusieur mois.



Quand est-il actuellement?



Il semblerait que Nintendo veut ou va le sortir mais ne souhaite pas communiquer dessus. Les boites et cartouches existent, tout est prêt.



Nintendo devrait limiter la grande distribution et donc commercialiser le jeu par l'intermédiaire de leur boutique en ligne et de l'e-shop.



c'est encore un peu flou mais je résume pour comprendre ce qu'il risque de se passer.



Et cela n'est pas réjouissant car cela semble marquer définitivement la mort de la série.