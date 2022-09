Et non, il ne s'agit pas de la Xbox Series X (notez d'ailleurs que la Series S est bradée à 269 € sur Amazon), ni de la Tesla Model Y (qui coutera d'ailleurs moins cher que la modèle 3), mais de l'iPhone 14 !En effet, une source française (iPhon.fr) a leaké les prix, et les tarifs devraient être ceux-ci en France :iPhone 14 : 1 029 € en 128 Go, 1 149 € en 256 Go et 1 379 € en 512 GoiPhone 14 Max : 1 129 € en 128 Go, 1 249 € en 256 Go et 1 479 € en 512 GoiPhone 14 Pro : 1 279 € en 128 Go, 1 399 € en 256 Go et 1 629 € en 512 GoiPhone 14 Pro Max : 1 379 € en 128 Go, 1 499 € en 256 Go et 1 729 € en 512 GoSoit une augmentation d'environ 120 € selon les modèles. Une augmentation finalement proportionnelle à celle que Sony a appliquée à ses consoles fin aout 2022.Niveau nouveautés, on attend un écran Always On Display, une pilule pour remplacer l'encoche, un écran à taux adaptatif 1Hz à 120Hz sur les versions pro ainsi qu'un processeur A16 20% plus rapide.l'iPhone 14 sera dévoilé en direct par Apple le mercredi 9 septembre à 19h.