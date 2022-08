Une sortie controversée pour beaucoup, avec Naughty Dog faisant un remake d'un classique de la PlayStation 3 qui a toujours une version PS4 Pro impressionnante qui fonctionne magnifiquement sur PS5... alors qu'est-ce qui est réellement différent avec The Last of Us Part 1 ? Ce que nous regardons en fait ici est une refonte complète des visuels et de l'immersivité du jeu, avec de nombreux changements, mises à niveau, revampes et améliorations intrigantes. John Linneman vous raconte toute l'histoire dans un montage de 50 minutes.



Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

PS3 :

30GB

720p / 30fps



PS4 :

47GB

1080p / 60fps



PS4 Pro :

47GB

Mode résolution : 2160p / 30fps

Mode FPS : 1800p / 60fps



PS5 :

70GB

Sortie -60hz

Mode Fidélité : 2160p / 30fps

Mode Performance : 1440p / 60fps

-Sortie 120hz

Mode fidélité : 2160p / 40fps

Mode Performance : 1440p / 60fps (~70fps avec VRR)



- The Last of Us Part I sur PS5 a radicalement changé sa partie visuelle. Textures, éclairages et scénarios réimaginés, en plus de l'amélioration des animations et de l'IA.

- Les modèles de certains personnages et d'autres actifs ont été réutilisés depuis The Last of Us Part II.

- The Last of Us Part I recrée les reflets en utilisant des SSR, des cubemaps ou des reflets planaires. Il n'y a aucune présence d'une quelconque forme de Ray-Tracing dans ce remake.

- Les changements les plus radicaux concernent les textures, la géométrie et l'éclairage.

- L'amélioration de l'IA et des animations font du combat une expérience plus satisfaisante, mais conservatrice. La plupart des fonctionnalités ajoutées dans la partie II (esquive, reptation, etc.) ne sont pas présentes.

- Je prépare un autre comparatif qui compare en profondeur tous les aspects du remake par rapport au jeu original.

- Le mode Fidélité ajoute un décalage d'entrée considérable. D'autre part, le vsync fait que le jeu n'est pas du tout fluide (exactement comme le remake de Demon's Souls). Je recommande le mode 1440p/60fps.

- Avec une TV 120Hz, le mode Fidélité bloque son framerate à 40fps. Ce mode présente quelques irrégularités dans ses performances.

- Si vous avez un écran compatible VRR, nous pouvons l'activer en mode Performance pour obtenir un taux variable allant de 60 à 90fps.

- Les temps de chargement sont plus lents sur PS5 par rapport à PS4, mais raisonnables compte tenu des améliorations visuelles. Dans tous les cas, ces temps de chargement sont beaucoup plus rapides que sur PS3.

- A titre de curiosité et d'avis personnel, je n'utilise pas habituellement les gâchettes adaptatives Dualsense, mais dans ce jeu son application m'a semblé plutôt réussie.

- Absence de multijoueur. Espérons que The Last of Us Factions justifie ce manque. D'autre part, de nouveaux modes de difficulté ont été ajoutés et quelques modificateurs de gameplay qui seront analysés dans une autre vidéo.

- Si l'on considère que sur le plan visuel, il est à la hauteur de The Last of Us Part II, ce remake aurait pu être possible sur PS4.

- The Last of Us Part I est un remake qui répond aux normes de qualité minimales que l'on peut attendre de Naughty Dog. Revisiter les lieux du jeu original avec les nouveaux visuels et un gameplay plus soigné a été très enrichissant.



Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Hello à tous ! Un nouvel article dans lequel vous allez pouvoir vous plaindre de :- la qualité déplorable du présent article,- le prix de 80 € de ce remaster,- la multiplicité des remaster et le manque de nouveautés et de prise de risque dans l'industrie alors même que Tinykin est disponible depuis hier et qu'il est juste excellent et novateur.Mais je pense que vous aimez cela puisque vous venez lire et commenter ces articles (/^_^)/ !Bon visionnage à tous (sauf 1) :-) !L'analyse de DF :Et le comparatif ElAnalistaDeBits