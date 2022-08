Si quelqu'un cherche une Xbox Series X, foncez ! Elles sont en stock, là, maintenant, chez Amazon, à 499 €, ca devrait tenir au moins quelques minutes ^^ : https://www.amazon.fr/Xbox-X-plus-puissante/dp/B08H93ZRLL?tag=otk-21 Y'a aussi des ptites Series S reconditionnées pour 249 euros c'est peanuts : https://www.amazon.fr/Xbox-X-plus-puissante/dp/B08H93ZRLL?tag=otk-21 Elles sont à 269.99 habituellement, 299 € neuves et là à 257.66 € d'occasion expédié dans 3 jours...

Like

Who likes this ?

posted the 08/25/2022 at 03:23 PM by suzukube