Je me demandais si j'allais y aller mais en regardant la liste des exposants, c'est clairement la misère.



Pas de Square soft, Sony, Nintendo, Sega, Koei Tecmo...



Bandai Namco, Capcom, Konami y seront via leur filiale allemande donc cela ressemblera à un acte de présence.



J'avais été l'année de Death Stranding et la présence de Kojima et un stand magnifique dédié.



Qui y va?