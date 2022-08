Bonjour a tous



Je voudrais avoir votre avis concernant les futures acquisition de Sony et notamment les rumeurs autour d'un rachat de SE.



Sony a recruté une personne récemment pour une grosse acquisition et beaucoup pensais qu'il s'agissait de SE mais voilà la semaine dernière SE annonçait une restructuration des ses studios allant justement contre l'idée d'un rachat



Personnellement je ne pense pas qu'un rachat serait profitable au deux partis car les gros jeux techniquement avancé (FFXVI , FF7 rebirth, forspoken) ont déjà des exclus sur PS5.



Aussi square c'est aussi des jeux plus modestes graphiquement et qui ont d'avantage leur place sur des machines comme la Switch que ne propose pas Sony ( Bravely default, les jeux HD2D, et les remaster de vieux JRPG comme live alive chrono cross entre autres, que beaucoup préfèrereront faire sur Switch que sur PS5 ou pc donc ) du coup intérêt limité pour PlayStation.



Tout ça en prenant en compte que ces dernières années Nintendo a regagné du terrain sur Sony en terme ventes de jeux et consoles ( je parle même pas de la situation au Japon ou Nintendo domine effrontément les charts ) SE n'a pas d'intérêt a tourner le dos a Nintendo .



Du coup que pensez vous de tout ça ? Square va-t-il se faire racheter ?

La restructuration Est-elle synonyme d'indépendance ?

Si il n'y a pas de rachat quelle studio/éditeur serait la cible de Sony ? (Personnellement je vais bien Ubisoft pour ses jeux triple AAA et gaas)