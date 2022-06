Hello mes p’tits barlou,Comme certains le savent, je me suis fait un PC gamer il y a quelques semaines avec une 3080ti et j’ai besoin de conseils pour le moniteur qui va avec.J’ai pu pécho un Gigabyte M27Q avec le boulot pour améliorer les conditions en télétravail, du coup je commence avec ça (1440p; 177Mhz…) mais ce n’est pas un peu overkill d’avoir une CG aussi puissante pour faire du 1440p ?Est-ce qu’un Samsung G7 28” en 4k ne serait pas plus adapté pour mes besoins qui sont d’avoir une image nette avec le moins de concessions possibles (framerate) ?Je vous remercie amis de la master race