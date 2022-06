Insomniac Games a révélé que ses jeux Marvel’s Spider-Man s’étaient vendus à plus de« J’aimerais faire une pause et exprimer la profonde gratitude d’Insomniac pour ceux d’entre vous qui lisent cet article et qui ont déjà acheté et joué aux versions console PlayStation de Marvel’s Spider-Man (PS4) et Marvel’s Spider-Man : Miles Morales (PS4, PS5) « , explique Ryan Schneider d’Insomniac dans un Article du blog PlayStation. « Laissez-moi vous dire qu’il y a beaucoup de gens à remercier pour votre soutien passionnéInutile de préciser que le second opus sera un véritable rouleau compresseur.