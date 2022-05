la commission d'enrichissement de la langue française a statué sur les mots à utiliser en France dans le domaine du jeu vidéo, et ça donne ceci : cloud gaming jeu vidéo en nuage downloadable content (DLC) contenu téléchargeable additionnel (CTA) early access, early pass accès anticipé e-sport, pro-gaming, progaming jeu vidéo de compétition free-to-play (F2P) jeu vidéo en accès gratuit game as a service (GaaS) jeu vidéo à la demande hand-tracking suivi des mains in-game advertising publicité intrajeu, publicité dans le jeu matchmaking appariement de joueurs pay to win payer pour gagner pro-gamer, progamer joueur, -euse professionnel, -elle pro-gaming, e-sport, progaming jeu vidéo de compétition retro gaming, retrogaming rétrojeu vidéo, rétrojeu, n.m., jeu vidéo rétro, jeu rétro rigging squelettage season pass passe saisonnier skill game jeu vidéo d'habileté, jeu d'habileté skin betting, skin gambling bourse d'objets virtuels social game jeu social en ligne, jeu social streamer joueur, -euse-animateur, -trice en direct, joueur, -euse en direct

Who likes this ?

posted the 05/31/2022 at 12:57 AM by suzukube