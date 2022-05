Cyberpunk 2077 est un jeu fait de promesses : réitérer le succès de The Witcher 3, se poser comme une nouvelle référence du GTA-like ou encore, proposer une œuvre cyberpunk moderne. Mais pouvait-il décemment tenir toutes ces promesses ? Dans cet épisode on désosse la cyber-chimère de CD Projekt pour comprendre ce qu'elle nous dit d'elle-même, de ses créateurs, mais aussi de nous, les gamers.

Who likes this ?

posted the 05/07/2022 at 12:56 AM by suzukube