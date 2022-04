Bon perso ayant toute les plateformes (bientôt un PC avec une 3060), je dirais actuellement que non.Et j'ai souvent expliqué pourquoi.J'ai cependant grandement changé d'avis ces dernières années et j'avais d'ailleurs créé un topic à l'époque ou je n'avais que la PS4 ou pas mal de gars avaient répondu:Autant a l'époque la PS4 elle seule me suffisait très bien (pas au début de la gen), les 3 consoles/ou PC gamer me semble indispensable si on aime le jeu vidéo.Votre avis a évolué également ou pas du tout?Je mets plateforme car beaucoup jouent sur PC actuellement, bien plus qu'il y a 5 ans.Au final par le passé j'ai souvent eu au minimum 2 plateformes au minimum: PC + une console (notamment fin des années 90 et début des années 2000).