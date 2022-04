Oyiez oyiez amis de Gamekyo, le jour de gloire est arrivé ! The Matrix Awakens est enfin disponible sur master race, avec enfin des performances digne de ce nom !Vous pourrez enfin jouer au jeu en 4K 50 fps (faudra attendre la RTX 4090 pour les 60 fps), avec une configuration disponible pour le grand public (ouf) : un i9 12900K avec une RTX 3090 !Pour le budget, il reste raisonnable pour obtenir un résultat dépassant les 30 fps produit par la Xbox Series S, X, PS5 digital edition ou PS5 classique, mais le résultat en vaut la chandelle (enfin pour les plus exigeants d'entres vous du moins, perso ça fait longtemps que j'ai supprimé la démo de ma pomme de terre nommée Series S) :- Core i9 12900K :- RTX 3090 White edition (j'avoue, c'est la plus belle) :(Liens affiliés, Otakugame.fr peut toucher une commission sur les achats engendrés sur Amazon France - sait-on jamais, avec un seul achat, je pourrais m'offrir des vacances à Miami).Bon, sur ce, je m'en retourne avancer sur Kirby et le Monde Oublié sur Nintendo Switch (il est EXCELLENT, vivement que j'enregistre mon let's play dessus, j'arrête pas d'y jouer sur ma Switch Lite lol).Si vous n'avez pas le budget, voici la démo sur RTX 3080 :RTX 3070RTX 3060 (en 1080p/30 fps, hein, rêvez pas non plus)Et même RTX 3050 (la carte graphique des pauvres comme moi) :