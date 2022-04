Sur bien des points on vit une époque compliquée. Mais en dépit de toute cette merde, il y a parfois de petits miracles qui pointent le bout de leur nez. Je sais, l'article de l'annonce est déjà en home mais je voulais vous partager ma joie quant au retour de cette série légendaire qui a inspiré la création de quelques grandes saga de jeux ou de films.Sorti en octobre 1990, The Secret Of Monkey Island, un d'aventure atypique ne s'est pas très bien vendu, et vous n'en avez peut-être même jamais entendu parler.Pourtant, il a durablement marqué le monde du jeu vidéo, qui ne serait sans doute pas le même sans lui.Thimbleweed Park sortit en 2017 avait peu de moyens mais il était excellent. Je rêvais depuis presque 20 ans d'un nouveau Monkey Island fait par une bonne partie de l'équipe originelle! Je croise les doigts pour un doublage Français aussi bon que celui des 3 et 4 avec les voix de Paolo Domingo, Jean-Claude Donda, Emmanuel Curtil et bien d'autres., la suite tant attendue de la légende saga de Ron Gilbert's, arrive cette année, développé par terrible Toybox en collaboration avec Devolver Digital et Lucasfilm Games. Sortie prévue en 2022.