Qu'il s'agisse d'univers cinématographiques ou de jeux en bac à sable, les superproductions actuelles placent leurs fans, leurs joueurs et leurs créateurs en marge de la propriété créative et économique. Nous pensons que ces communautés méritent d'être au centre du divertissement qu'elles contribuent à rendre populaire. Nous créons donc de nouveaux projets, protocoles et processus pour y parvenir.

Nous construisons des outils créatifs basés sur le langage ML pour permettre aux communautés de créer et de posséder des mondes fictifs originaux et des jeux en bac à sable, depuis le début.

Nous contribuons aux protocoles permettant aux communautés de posséder les médias qu'elles créent et les plateformes qu'elles contribuent à développer, par le biais d'actifs numériques basés sur la blockchain et de DAO créatives.

Nous expérimentons le mélange de la culture open source avec le développement créatif, en construisant main dans la main avec nos communautés.

Un monde immersif "partagé" de fantaisie, de créativité et de communauté. Nous lançons une expérience virtuelle où votre rôle est de créer, d'explorer et d'étendre un monde de personnages originaux tout en devenant propriétaire de son avenir. Dirigé par les créateurs, appartenant à la communauté et alimenté par le protocole Wonder sur la blockchain Solana.

Obnubilée par l'arrivée des NFT dans le monde du jeu vidéo, l'ancienne responsable de Santa Monica Studio va se spécialiser dans cette nouvelle technologie avec Luda.Luda travaille déjà sur un premier projet : Neo Fairies.