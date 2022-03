Let's Play

Bon... Square Enix a enfin lâché la démo de Stranger of Paradise ! Et même si vous avez la FLEMME, ne jouez pas en mode Flegme, car vous allez juste regretter la facilité du titre dans ce modeJe note un jeu particulièrement laid sur Xbox Series S, je ne sais même pas comment c'est possible en fait.Je parle même pas des reflets en 128p. Littéralement.En plus d'être en sub-1080p dans son mode 60 fps. Alors je ne suis pas Digital Foundry, mais ça ne respire pas les 1080p constant tout ça...Bref, de votre côté, quelle a été votre première expérience sur le jeu ? Bonne ? Mauvaise ? Avez-vous hâte de continuer votre aventure le 15 mars prochain ?