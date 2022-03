Hello ! Je sais que je publie beaucoup (GT7 et FM7 me passionnent, c'est comme ça), mais là je suis tombé sur une vidéo... Interessante.On y parle des scalpers, ce nouveau phénomène dont je suis moi-même victime pour le Steam Deck (ouais, j'en voulais une à 419 €, mais elle m'est proposée à plus de 1000 €, sachant que Valve ne livre pas en Martinique : https://www.ebay.fr/itm/313899008822?hash=item4915d6c336:g:LloAAOSwGoRiIPS3 ).Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'envers du décor, et pourquoi c'est devenu aussi populaire depuis 2020 ?