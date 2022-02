Voici la longue liste des jeux prévus sur Xbox pour ces prochains mois ^^ !- Elden RingVoilà, c'était tout ! On se retrouve très bientôt, car je file jouer à Horizon Forbidden West !...Calmez-vous, voici la liste des jeux prévus pour ces prochains mois sur Xbox (enfin avec une date de sortie fixée pour être précis) :- Elden Ring- GRID Legends- Shadow Warrior 3- Far Changing Tides (+ Game Pass)- Stranger of Paradise : Final Fantasy Origins- Tiny Tina's Wonderlands- LEGO Star Wars : La Saga Skywalker- The Show 22 (+ Game Pass)- Evil Dead : The Game- Spellforce III- Saints Row (Reboot)- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (+ Game Pass)Manque également dans la vidéo et sur le site Xbox :Shredders (+ Game Pass)Tunic (+ Game Pass)Redfall (+ Game Pass)Warhammer DarktideAtomic HeartSommervilleReplacedSource : Xbox.comBonus : Steep rend vachement bien sur Series X, 60 fps, 4K, ce qui devrait plaire à beaucoup, et il est disponible dans le Game Pass, plz laissez lui une chance !MAJ : Romgamer6859 propose ces jeux également (à long terme)