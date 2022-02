Hello ! Le confrère Hedge a vu sa chaîne Youtube de rétrogaming, contenant 612 vidéos être supprimée du jour au lendemain, sans explications. De gros Youtubers ont tenté de contacter les plus hautes instances de Youtube, mais il ne lui sera visiblement même pas possible de récupérer ses vidéos...Que vient faire la blockchain dans tout cela me direz-vous ? Eh bien Odysee est une plateforme décentralisée de diffusion de vidéo ! Elle est capable de se synchroniser à votre chaîne Youtube et d'en faire un backup dans le cas où celle-ci (ou une des vidéos que vous avez posté) se retrouve strikée... La cryptomonnaie est également au cœur du paiement des créateurs sur la plateforme.Ce n'est malheureusement pas rétro-actif (donc Hedge ne pourra pas récupérer toutes ses vidéos), quant au business model, il m'intrigue pas mal - je me lance dans l'aventure, mais ça me rappelle vraiment youtube à ses débuts, avec une interface simple, fraîche et des vidéos se lisant de façon parfaitement fluide ^^ !Bref, si vous cherchez une alternative à Youtube, jetez un œil à Odysee !