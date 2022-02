PS4 Pro : 4.2 Tflops.PS5 : 10.28 Tflops (puissance calcul brute)Horizon Forbidden West PS4 Pro : 1800p 30 fpsHorizon Forbidden West PS5 : 1800p 60 fps (effets/ombres/lumières améliorées)Les joueurs :-------La version PS4 du jeu s'en sort admirablement bien et permet de garder l'essence même du jeu. Tout le monde pourra profiter de ses aventures d'Horizon Zero Dawn dans les meilleures conditions, et c'est une très bonne nouvelle pour les joueurs, surtout en ces temps de pénurie.Bonus : PS4 vs PS4 PRO vs Mode performance PS5 vs Mode résolution PS5 ^^ !Essayez d'être réaliste pour comprendre ce que sont ces consoles Next-Gen et ce qu'elles apportent par rapport à la génération précédente (qui ont bénéficié de Mid Gen qui ont DEJA apporté la 4K à la maison), sur des budgets ridiculement bas : 400 € la PS5 quand même... C'est un exploit de la proposer à ce prix !