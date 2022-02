Sans doute l'intérêt de la FTC pousse Microsoft a une opération de communication afin de rassurer l'ensemble du secteur.



Call of Duty est l'un des jeux les plus vendus chaque année, mais la série n'a pas encore fait son apparition sur Switch. Cependant, Microsoft a exprimé son intérêt à changer cela à l'avenir suite à son acquisition d'Activision Blizzard.



Dans une interview avec CNBC, le président de Microsoft, Brad Smith, a exprimé son intérêt pour amener la franchise Call of Duty sur Switch. Il a déclaré :



"L'une des choses sur lesquelles nous sommes très clairs alors que nous avançons dans l'examen réglementaire de cette acquisition est que de grands titres comme Call of Duty d'Activision Blizzard aujourd'hui continueront à être disponibles sur la PlayStation de Sony. Nous aimerions les proposer sur les appareils Nintendo. Nous aimerions apporter les autres titres populaires d'Activision Blizzard et faire en sorte qu'ils continuent à être disponibles sur PlayStation, qu'ils deviennent disponibles sur Nintendo."



On remarquera que le président de Microsoft lui-même confirme que le gouvernement vient renifler d'un peu trop près le rachat d'Activision.



Le dernier Call of Duty sur console Nintendo datant de 2013.