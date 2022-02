Envahi votre esprit et votre PS5 cette année, accompagné de nouveaux héros !Préparez-vous à tous sacrifier le 10 mai 2022 !IGNL'équipe passe à l'action plus tard cette année !L'adorable petite souris revient sur le PSVR cette année !Les animaux parlons-en... plus tard cette année.Parlez-en à vos voisins, il arrive !