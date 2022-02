Nintendo "ou l'exception qui confirme la règle", un sujet qu'il est bon de rappeler.Tout comme le hardware et la course à la puissance et au photoréalisme des jeux vidéo, Nintendo est différent de ces concurrents Sony et Microsoft dans la mesure où le constructeur n'a en pratique pas besoin d'acheter de studios : grâce à ses IP telles que Mario et d'autres, tout se base sur le partenariat. Ainsi, depuis les débuts avec la NES ou encore la Game Boy, des studios comme Intelligent Systems (Fire Emblem, Advance Wars, WarioWare, Puzzle League...), Hal Laboratory (Kirby), Game Freak (Pokémon) ou Camelot Software (Mario Sports, Golden Sun) pour ne citer qu'une poignée sont indépendants. Certains de ces partenaires ont même développé des jeux sur d'autre support comme Hal Laboratory avec Part Time UFO sur mobile, Game Freak sur Tempo the Badass Elephant pour Sega. Pourquoi acheter et subir une nouvelle masse salariale quand il suffit de trouver un studio prêt à développer sur ses IP en freelance ? C'était aussi la tactique de Sony jusqu'à présent (avant de racheter Insomniac Games ou encore Housemarque notamment). Aujourd'hui Nintendo est proche de pas mal de studios et éditeurs, de WayForward à Koei-Tecmo, ce n'est pas pour autant qu'ils vont les racheter.Nintendo n'a racheté que 3 studios en plus de 20 ans : Retro Studio en 2001 qui était déjà un second partie de Nintendo, Monolith Software en 2007 en partenariat avec Bandai-Namco et Next Level Games l'an dernier. A mon humble avis, si rachat "tactique" il devait y avoir en cas exceptionnel ça pourrait être Grezzo (qui est un studio qui développe principalement les Zelda en vue de dessus) ou/et MercurySteam (avec les succès critiques sur Metroid: Samus Returns et Metroid Dread, un studio qui pourrait être principalement dédié à Metroid quelque soit la situation). Mais autrement, faut bien comprendre que les rachats de studios et l'appropriation de main d'oeuvre / IP, ça n'est pas une priorité pour Nintendo.Maintenant : Est-ce que des éditeurs japonais d'importances comme Square-Enix, Capcom, Sega, Bandai-Namco, ou même Konami ou Koei-Tecmo, ou encore Kadokawa, pourraient être racheté par Sony ou Microsoft un éditeur plus important ? Difficile à dire mais en l'état c'est pas vraiment le scénario, même pour Konami. Chaque a son propre agenda, ses propres projets. Ça m'étonnerais beaucoup...