« Chers participants, nous avons pris la décision difficile de stopper le développement d’Hyper Scape et de fermer les serveurs du jeu le 28 avril. Nous voulions créer une expérience de jeu de tir offrant des combats rapprochés intenses et rapides, empreints de verticalité, et nous remercions la communauté de nous avoir suivis dans cette aventure. Nous mettrons à profit tout ce que nous avons appris sur ce jeu dans nos futurs projets. »

J'espère que vous n'avez pas dépensé trop de tunes dans ce Free To Play