Sachant que pas mal de jeux sont prévu cette année, la liste est vraiment trop longue...Vous comptez acheter quoi du coup de sur comme jeu?Et niveau hardware (un nouveau PC, une console, PSVR2, Steam Deck?)Perso niveau jeu sur Switch :Triangle StrategyBOTW2Bayo 3J'aimerai un Xeno 3 mais bon...Sur Xbox tout via Gamepass (Stalker 2 et Starfield surtout mais également GoldenEye si c'est vrai).Sur PS5:Horizon Forbidden WestGT7ForspokenGOW RagnarokFFXVIPas mal de jeux tiers comme Elden RingLe remake de TLOU s'il sort cette annéeEn hardware faudrait que je change enfin de PC. S'il crame j'aurai enfin une bonne raison de le changer.Et j'en oublie sûrement.

posted the 01/15/2022 at 08:05 PM by jenicris