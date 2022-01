Avec toutes les techniques de reconstruction d'image existantes actuellement pour atteindre la 4K, l'équipe de Digital Foundry se demande si compter les pixels à l'écran en 2022 a encore un sens, et si l'important n'est pas tout simplement le résultat à l'écran.Le débat commence ici : https://youtu.be/u5haiXAHPnw?t=2992 Ils veulent trouver une autre façon de dire à leurs viewers à quoi ressemble le jeu en termes de "sharpness" (netteté) plutôt. Tout ceci n'est actuellement qu'à l'étude et des pistes sont évoquées dans cette FAQ.

posted the 01/11/2022 at 07:26 PM by suzukube